أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تقديم تسهيلات لتنقل المواطنين. عن طريق تخفيض خاص بتذكرة - ذهاب وإياب – عبر القطار.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، أن المسافرين يستفيدون من تخفيضات عن سعر التذكرة تصل إلى 20 % على كل تذكرة “ذهاب – إياب” لمسافة تمتد لأكثر من 400 كلم. حيث أن هذه التذاكر تبقى صالحة لمدة شهرين بدءًا من تاريخ اقتطاعها.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور