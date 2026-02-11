إعــــلانات
تخفيض خاص بتذكرة “ذهاب وإياب” عبر القطار

بقلم أمينة داودي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تقديم تسهيلات لتنقل المواطنين. عن طريق تخفيض خاص بتذكرة - ذهاب وإياب – عبر القطار.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، أن المسافرين يستفيدون من تخفيضات عن سعر التذكرة تصل إلى 20 % على كل تذكرة “ذهاب – إياب” لمسافة تمتد لأكثر من 400 كلم. حيث أن هذه التذاكر تبقى صالحة لمدة شهرين بدءًا من تاريخ اقتطاعها.

رابط دائم : https://nhar.tv/qnopt
