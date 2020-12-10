تخفيض سعر الكشف بالسكانير إلى 7000 دج وpcr إلى 8800 دج

قرر ممثلو التشخيص بالأشعة، اليوم الخميس، خفض سعر الكشف بالسكانير إلى 7000 دج.

كما قرر ممثلو مخابر التحليل، تخفبض سعر تحاليل pcr الى 8800 دج.

وقد اجتمع وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، مع جمعية أطباء الأشعة الخواص وممثلي مخابر التحليل.

وجاء في بيان جمعية أطباء الأشعة الخواص أنه تقرر خفض سعر السكانير، نظرا للوضع الصحي الصعب الذي تمر به البلاد.

بالاضافة الى العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها وباء كورونا، ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها جهاز السكانير في التشخيص والمتابعة.

وأضاف البيان أنه بناء على طلب وزير الصحة، قرر أغلبية أطباء الأشعة الخواص تخفيض سعر السكانير الى 7000 دج.

بالإضافة الى العديد من المبادرات التي قدمتها الجمعية منذ بداية الوباء.

ويدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ فور اصدار هذا البيان، ويكون ساري المفعول، لمدة 6 أشهر قابل للتجديد حسب ظروف الوضع.