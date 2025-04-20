تخفيض سن التقاعد للأساتذة.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إجتماعا لمجلس الوزراء.

وتناول الإجتماع مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية. الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وعروضا منها تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

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