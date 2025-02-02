تخفيض سن التقاعد والإدماج.. وزير التربية يلتقي مسؤولي النقابات

إستقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مسؤولي كل من النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية. النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات. بالإضافة كذلك إلى النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية الوطنية.

الإستقبال جاء مواصلة للمنهج التشاركي مع الشريك الإجتماعي، وتجسيدا لإلتزامه بتشكيل لجنة الإستماع للمنظمات النقابية التمثيلية. وتلقّي اقتراحاتها وملاحظاتها حول المرسوم التنفيذي 54/25 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية. والمرسوم التنفيذي 55/25 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك المنتمية لذات القانون الأساسي. وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين.

واقترحت النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، تثمين الخبرة المهنية والشهادات مع تحديد المهام بدقّة. وعدم تسقيف المسار المهني. بالإضافة كذلك إلى إدراج الرتبة القاعدية للتوظيف في سلك مشرفي التربية في الصنف 12. تخفيض سن التقاعد والاستفادة من نسبة 30 بالمائة في النظام التعويضي.

أما النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية فاقترحت لوزير التربية إدماج جميع مستشاري التربية المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في الرتبة المستحدثة “ناظر متوسطة”. تخفيض شرط الإدماج إلى ثلاث سنوات عوض سبع سنوات. إستحداث رتبة مفتش المصلحة البيداغوجية يدمج فيها المستشارون الرئيسون وحاملي شهادة البكالوريا.

في حين النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، فاقترحت إدراج سلك النظّار مع موظفي الإدارة وحصر الترقية والتأهيل لرتبة مدير ثانوية. مع فتح آفاق الترقية لمناصب أخرى كمفتش التربية الوطنية لإدارات الثانويات. بالإضافة كذلك إلى استحداث منح جديدة خاصة برتبة ناظر ثانوية كمنحة المسؤولية. التسيير البيداغوجي والتكليف، تثمين الشهادات وفتح جسور الترقية والأحقية بالمناصب العليا في قطاع التربية الوطنية.

إلغاء الرتبة الآيلة للزوال وتثمين الخبرة المهنية لموظفي المخابر

كما اقترحت النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلغاء الرتبة الآيلة للزوال، صنف 12 وإدماج جميع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة مستشار محلل، إدماج المستشارين الرئيسيين صنف 13 في الرتبة الجديدة المستحدثة صنف 14، والمستشارين الرئيسيين الذين يثبتون أكثر من عشر (10) سنوات في رتبة مستشار رئيس صنف 16، ناهيك عن الإدماج المباشر لمفتشي التوجيه المدرسي في رتبة مفتش التعليم المتوسط وبنفس المنوال مفتش الربية الوطنية في التوجيه والإرشاد في الرتبة الجديدة مفتش التربية الوطنية.

أما النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية، فاقترحت تثمين الخبرة المهنية لموظفي المخابر الذين يثبتون عشرون سنة خدمة فعلية فما فوق برتبتين تثمينا لسنوات الخبرة خاصة خريجي المعاهد التكنولوجية. فتح آفاق الترقية برتبتين أخريين، مخبري ومكوّن،

وفيما تعلق بالنظام التعويضي إضافة منح أخر (منحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق ومنحة تحسين الأداء التربوي) واحتساب 40 نقطة في منحة المردودية، إدراج عمل سلك المخبريين ضمن الأعمال الشاقة.

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