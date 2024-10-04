تخفيض عقوبة بوغبا من 4 سنوات إلى 18 شهرا

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الجمعة، عن تخفيض عقوبة الدولي الفرنسي بول بوغبا. بطلب من ناديه جوفنتوس الإيطالي.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” عبر الحساب الرسمي على منصة “إكس” أنه تم تخفيض عقوبة بوغبا من 4 سنوات إلى 18 شهراً فقط. من قبل محكمة التحكيم الرياضي.

ونشر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر صفحته على منصة “إكس” تغريدة أكد فيها تخفيض عقوبة نجم منتخب فرنسا إلى 18 شهراً. وسيكون بإمكانه العودة إلى التدريبات بداية من شهر جوان القادم.

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