تخفيض عقوبة رئيس اتحادية كرة اليد حبيب لعبان من 5 سنوات إلى عامين والبراءة من التزوير

قضت اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة بإدانة الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، بعامين حبسا نافذة، بعد تخفيض عقوبته من 5 سنوات حبسا نافذة التي أدين بها من محكمة الشراقة، عن تهم فساد حرّكتها وزارة الشباب والرياضة شهر سبتمبر 2022.

مع إعادة تكييف الوقائع من اختلاس أموال عمومية إلى التسيّب المؤدي إلى إهدار المال العام، وإفادته من البراءة من تهمة التزوير.

وتوبع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، قضائيا، بموجب طلب افتتاحي عن جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، واختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة. وذلك طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات، وكذا المادتين 20 و 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وكان رئيس اتحادية كرة اليد واجه انتقادات لاذعة عقب الأداء الكارثي للمنتخب الوطني لكرة اليد في منافستي كأس إفريقيا للأمم التي جرت بمصر وألعاب البحر المتوسط بوهران.

وسبق لوزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن ذكر أن مصالحه قامت “بالتوقيف التحفظي” لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

وإلى جانب التوقيف، طالته حبيب لعبان أيضاً كثير من الانتقادات بسبب التراجع الرهيب الذي تعيشه كرة اليد الجزائرية. من بينها الإخفاق في تقديم مستوى مشرف في منافستي ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران ثم كأس أفريقيا بمصر.