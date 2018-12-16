تخفيض عقوبة ملال إلى 3 أشهر نافذة
قررت لجنة الإنظباط، تخفيض العقوبة المسلطة على رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، إلى ثلاثة أشهر نافذة، بدل من ستة أشهر.
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هلك شخص وأصيب إثنين آخرين في حادث سير وقع اليوم الأحد ببلدية أوماش نجم عن اصطدام بين شاحنتين وحافلة لنقل المسافرين.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقع…
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توفي شخص بعد أن أصيب في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأحد بالجلفة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.
وأوضح المصدر، أن الحادث الذي وقع بالجهة…
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