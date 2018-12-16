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تخفيض عقوبة ملال إلى 3 أشهر نافذة

الرياضة
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تخفيض عقوبة ملال إلى 3 أشهر نافذة
بقلم كريم.تيغرمت

قررت لجنة الإنظباط،  تخفيض العقوبة المسلطة على رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، إلى ثلاثة أشهر نافذة، بدل من ستة أشهر.


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