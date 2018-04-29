تخفيض قيمة وجبات تلاميذ الداخلي بأكثر من ألفي دينار سنويا

تعليمة طارئة لمديري التربية من أجل مراجعة الاعتمادات المالية

قيمة وجبات تلاميذ نصف داخلي ستخفض بأكثر من ألف دينار سنويا

مديرو التربية مطالبون بصيانة وتصليح المباني البيداغوجية والإدارية

أحدثت وزارة التربية الوطنية تعديلا طارئا على تسيير الميزانية السنوية للاعتمادات المالية المخصصة للتغذية لتلاميذ الأطوار الثلاثة «ابتدائي، متوسط، ثانوي» على كافة مديري التربية عبر ولايات الوطن، أين قررت تقليصا في الاعتمادات المالية لفئة التلاميذ الداخلي إلى 2 مليون و400 ألف سنتيم والنصف الداخلي إلى مليون و200 ألف سنتيم.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى المديرين الولائيين من أجل إخطار مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بالتعديل الطارئ على الاعتمادات المالية المخصصة للتغذية لسنة 2018 /2019 الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية لفئة التلاميذ الداخلي، أين كان تخصص لكل تلميذ في السنوات الماضية أكثر من 26 ألف دينار، لتصبح ابتداءً من السنة القادمة 24 ألف دينار، أين تم تخفيض مبلغ قدره أزيد من ألفي دينار جزائري.

أما بخصوص فئة التلاميذ نصف الداخلي، قررت وزارة التربية الوطنية تخفيض نسبة الاعتمادات المالية الممنوحة إلى 12 ألف دينار بدلا من 13 ألف دينار خلال السنوات ماضية.

وطالبت وزارة التربية الوطنية، تحضير مشاريع ميزانيات الأولية للمؤسسات، يتم إرسالها إلى مديري التربية في ثلاث نسخ قبل تاريخ 4 ماي 2018 من أجل المصادقة عليها قبل تاريخ 25 ماي، مطالبة مديري التربية بالولايات إرسال نسخة من ميزانية كل مؤسسة تعليمية مصادق عليها إلى مديرية تسير الموارد المالية والمادية قبل 30 جويلية. كما حددت وزارة التربية الوطنية الوثائق المرفقة بمشروع الميزانية، على غرار تقرير مدير المؤسسة يوضح فيه الجوانب المختلفة التي تمت على أساسها تقرير الإيرادات والنفقات، وكشف مفصل للتلاميذ المحضرين إلى غاية 31 جانفي، بالإضافة إلى ذلك وضعية التلاميذ المستفيدين من النشاط التربوي الاستثنائي للمؤسسة.

كما أمرت الوزارة مديري التربية بصيانة وتصليح المباني البيداغوجية والإدارية والتي تندرج ضمن اعتماد مالي يخصص لضمان صيانة كل المرافق البيداغوجية والإدارية، بما في ذلك المنشأة الرياضية والفضاءات التربوية، باستثناء التصليحات الداخلية للمساكن الوظيفية التي تقع على عاتق شاغليها.