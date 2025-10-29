تخفيض نسبة الفائدة على القروض والمشاريع.. الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة. وكذا نسبة من هامش الربح على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية.

ويهدف هذا النص إلى ضمان الإنصاف في التعامل بين مختلف أدوات التمويل. من خلال توسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل العمليات التابعة للصيرفة الإسلامية. كما يؤسّس مشروع النص نظاما خاصا لتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الإستراتيجية والمهيكلة. من أجل تحفيز تمويل المشاريع الكبرى ومرافقة انعكاساتها على النمو والتنمية الإقتصادية الوطنية.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يُحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته. حيث يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم. كما يرمي إلى تحسين تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم في حياتهم اليومية وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية والإقتصادية. من خلال الاستفادة من مجانية النقل العمومي الحضري والمجانية أو التخفيض بنسبة 80% في وسائل النقل الداخلي الأخرى، حسب نسبة العجز.

في الأخير، وفي إطار متابعة مشاريع الأقطاب الحضرية الكبرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور