قررت الحكومة تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.

وصدر العدد رقم 49 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.

ووفقا لهذا المرسوم الإجراء يشمل القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية. كما يشمل منتجات الصيرفة الإسلامية لإقتناء مسكن جماعي أوبناء مسكن أواقتناء مسكن فردي.

ونص هذا المرسوم على تحديد نسبة 5 بالمئة كفائدة عندما يكون مدخول المستفيد أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات.

كما تضمن تحديد نسبة الفائدة بـ3 بالمئة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الأدنى المضمون.

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