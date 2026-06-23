تخفيض 50% لفائدة المتقاعدين على الرحلات السككية الوطنية والدولية

وقعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة بالجزائر على اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للتقاعد، تم بموجبها إطلاق بطاقة “وقار” الموجهة لفائدة المتقاعدين، في إطار تجسيد التزاماتها كمؤسسة عمومية مواطنة، وسعيها الدائم إلى تقريب خدمة النقل السككي من مختلف فئات المجتمع.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ستمكن هذه البطاقة حامليها من الاستفادة من تخفيض. بنسبة 50% على أسعار تذاكر السفر عبر كافة الخطوط السككية التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. بما في ذلك الخط الدولي الجزائر - تونس، بما يتيح للمتقاعدين التنقل في أفضل الظروف وبأسعار تفضيلية.

حيث تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز البعد الاجتماعي للنقل السككي. وتكريس مبدأ الخدمة العمومية، وتحسين شروط تنقل المواطنين، لاسيما فئة المتقاعدين. الذين أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة الوطن والمجتمع.

كما تعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والصندوق الوطني للتقاعد. لتطوير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة المتقاعدين، بما يعزز إدماجهم الاجتماعي ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

حسب المصدر نفسه، سيتم الشروع في التطبيق الفعلي لامتيازات بطاقة “وقار” ابتداء من 1 جويلية 2026. عبر مختلف شبابيك البيع ونقاط الخدمة التابعة للشركة.

وفي ختام البيان، أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بهذه المناسبة مواصلة جهودها الرامية. إلى تطوير خدمات النقل السككي وجعلها أكثر جاذبية وقربا من المواطن، انسجاما مع التوجهات الوطنية. الرامية إلى ترقية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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