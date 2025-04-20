تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة

خلص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة قرارات وأوامر هامة.

وخلال الإجتماع وافق رئيس الجمهورية بتخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة الإبتدائي والمتوسط والثانوي.

كما أمر رئيس الجمهورية بتفعيل وتنصيب في غضون شهر هيئة الشباك الوحيد كسلطة قرار في الاستثمار بعيدا عن كل تسيير بيروقراطي مركزي.

وخلال الإجتماع أمر الرئيس تبون الإضافة إلى تفعيل وتنصيب في غضون شهر هيئتان مكلفتان بالتصدير والاستيراد لنجاعة التسيير بطابع مؤسساتي وآلية استباقية.

وفي جدول أعمال الاجتماع تم التطرق إلى مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، ومخطط وطني للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب عرض حول التحضيرات لتنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية.