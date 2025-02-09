تخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات للمعلمين  

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلم في قطاع التربية في كل الأطوار.

وخلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء أمر الرئيس تبون الرئيس تبون يأمر بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات لفائدة كل معلم وأستاذ بكل الأطوار.

وبخصوص عطلة الامومة أمر الرئيس تبون بتوسيع استفادة الأمهات من ثلاثة أشهر ونصف إلى 5 أشهر.

كما امر رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية. وذلك للتحقيق سيتم إيفادها للتحقيق في عرقلة إدخال معدات رقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.

أما في مجال النقل أمر رئيس الجمهورية وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ .وذلك بنظام العمل الجديد ينبغي أن يكون 24/ 24 ساعة قبل نهاية فيفري.

كما أسدى الرئيس تبون تعليمات حول نظام العمل الجديد إذ يجب أن يعمم على الموانئ ذات النشاط الاقتصادي.

وفي مجال المناجم أمر رئيس الجمهورية بإدخال تقنيات علمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في قطاع المناجم. كما إستثنى استغلال الأتربة النادرة في الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة.