فتح الشواطئ في حالة استمرار تراجع إصابات كورونا
بقلم خالد زوبيري
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء، الوزير الأول بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه.
وسيكون هذا التخفيف في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات بكورونا.
كما أسدى رئيس الجمهورية أوامر بالإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية من فيروس كورونا.
وكانت مصالح الوزارة الأولى، قد أصدرت قرارات صارمة شهر جويلة الماضي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث قررت غلق كل من فضاءات التسلية وأماكن التنزه وكذا الشواطئ.
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