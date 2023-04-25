تخفيف الضغط المروري.. والي العاصمة يأمر بالانتهاء من هذه المشاريع

قام والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، بزيارة عمل وتفقد إلى مشروع إنجاز وتهيئة المدخل الاجتنابي الجنوبي بالعناصر بلدية القبة. وهذا بحضور كل من المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات الولائية، إطارات الديوان.

كما وقف والي العاصمة، خلال الزيارة الميدانية على نسبة تقدم المشروع في شطره الأول الممتد من بلدية القبة. مرورا بمنطقة قاريدي، المنظر الجميل إلى غاية سيدي امبارك ببلدية بئر خادم. ومن شأن المشروع تخفيف الضغط المروري على مناطق أخرى.

ويعرف المشروع تقدما معتبرا بعد رفع كافة العراقيل التقنية والإدارية. وهذا في انتظار الانتهاء من رفع العراقيل التقنية الموجودة على مستوى الشطر الثاني. الرابط من بئر خادم ”الصفصافة” نحو جنان سفاري ”الطريق الوطني رقم 1” من وإلى ولاية البليدة. الذي بلغت نسبة الإنجاز على مستواه 80 بالمائة.

التخفيف من الضغط المروري وحركة المركبات

في حين، سيعمل هذا المدخل الاجتنابي الجنوبي على تسهيل التبادلات، والتنقل بين مختلف البلديات التي يشملها هذا المشروع. بالإضافة إلى التخفيف من الضغط المروري وحركة المركبات.

كما أسدى والي الجزائر العاصمة، جملة من التعليمات، العمل على رفع الردوم والنفايات الصلبة. الموجودة على مستوى المدخل والمحور الرئيسي ومحاور الدوران. والمساحات المحاذية للطريق خاصة من المنظر الجميل إلى سيدي امبارك بالقبة. وتكثيف غرس الاشجار والتزهير بالنباتات الزهرية على طول الطريق المقدر بـ 2 كم. وكذا العمل على إنهاء الأشغال الخاصة بالمحور من أجل فتحه للمواطنين والتخفيف من حركة المرور بتلك المنطقة.

في حين شدد رابحي على ضرورة تنقية المحيط عبر مختلف الطرقات والمحاور الكبرى. بالإضافة إلى إعادة طلاء الجدران والإنفاق. والتكثيف من عمليات التزهير وإعادة غرس الأشجار بالطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط بين كل من الدار البيضاء زرالدة.