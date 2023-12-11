تخفيف قواعد الدخول إلى بريطانيا لطلبة هذا البلد

أعلنت سلطات المملكة المتحدة عن خطط تهدف إلى تخفيف قيود السفر للتلاميذ الفرنسيين في الرحلات المدرسية. والتي انخفضت في السنوات الأخيرة.

وفقًا لـ EuroNews، كان الإقليم البريطاني وجهة شهيرة للرحلات المدرسية في فرنسا. وقبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. المعروف باسم ظاهرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل 10000 رحلة في السنة.

وتقدر شركات السفر أن الرحلات المدرسية قد ولدت حوالي 116 مليون يورو للاقتصاد البريطاني. ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عندما دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ، انخفض عدد الرحلات المدرسية إلى المملكة المتحدة من فرنسا.

ويمكن أن تكون النتيجة مرتبطة بالمتطلبات الإضافية للتوثيق. حيث يُطلب من الطلاب تقديم جواز سفر وبطاقة هوية وتأشيرة إذا لم يكونوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر حوالي نصف الفرنسيين ليس لديهم جواز سفر ، شريطة أن لا يحتاجوا إلى السفر داخل الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يكون الحصول على متاعب للآباء الفرنسيين.

وأُجبرت المدارس على مواجهة ترك التلاميذ خلفهم أو تطلب من العائلات دفع ما يصل إلى حوالي 116 يورو. للخضوع لعملية التأشيرة في السفارة البريطانية في باريس.