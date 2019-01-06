تخلصوا من الرياء لتصير أعمالكم منبع صفاء ونقاء

الرياء كلمة صغيرة، لكنها كبيرة في معناها ومحتوياتها، هذه الصفة الذميمة ما إن يشتهر بها أفراد المجتمع إلا ولحقتهم المصائب، إنها نوع من الأمراض النفسية، وهي التظاهر بفعل الخيرات أمام الناس لقضاء حوائج دنيوية باسم فلان أو علان.

لا يقتصر الرياء على أشخاص معينين ولا مكان معيَن ولا حتى على مساحات معروفة، بل تجده في كل مكان، القائمون عليه يبدعون في إعطائه صفات الخيرات وتمجيد المخلوق وكأنه سبب النعم.

هذه الظاهرة أصبحت متفشية بشكل كبير، وكأننا نعيش عهد المماليك والأمراء، كما أنها عمّت معظم الفضاءات حتى تلك التي من المفروض أن تقوم بالتحسيس والتوعية.

إن تطور هذه الظاهرة بشكل سريع لهو أمر مخيف، قد يكون ذلك بسبب ضعف الإيمان لدرجة حب الدنيا والتمتع بها.

لقد تناسى هؤلاء أن من الواجب أن تكون جميع أعمالنا لوجه الله ومرضاته، لقد أصبح الغني يتصدق على غيره من الأغنياء، ولم يعد للفقير نصيب معهم إلا في ظروف قليلة. نسأل الله أن يبعد عنا هذه الصفة الذميمة ويجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.