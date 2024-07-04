تخلص من الأفكار السلبية.. وحفز ذاتك لحياة جميلة

قد تسيطر علينا أفكار سلبية، ولا نتوقف عن طحن ذواتنا واجترار خيباتنا، لكن هذا أمرٌ غير مجدي، ولا يجعل صاحبه ينعم بحياته، فيستسلم لماضيه الذي لن يغير منه شيء، ويقضي على حاضره الذي هو بين يديه ليصنع مستقبله، لهذا نقدم لكم هذه النصائح من أجل حياة جبإذن الله أفضل:

- التقط أنفاسك: امنح نفسك استراحة وحاول أن تأخذ خطوة إلى الوراء لتنظر في المخاطر المحتملة على صحتك. فالخطوة الأولى للخروج من الحلقة المفرغة أن تصرف انتباهك عن اجترار الأفكار.

– صحح فكرتك عن نفسك: الحديث السلبي عن النفس يتحول تدريجيا إلى مشاعر سلبية قابلة للاجترار مفادها أننا لا نصلح لشيء، لذا يجب توجيه رسائل إيجابية تعزز مفاهيمك عن نفسك.

– ابتسم وركز على الأشياء الجيدة: لا يوجد شيء مثالي، وفي الحياة ستواجه دوما عقبات، فانظر إلى الجانب الإيجابي ولو كان صغيرا، واستخدم ابتسامتك للتخلص من الأفكار السلبية.

– تسلح بالصداقة الإيجابية: فعندما تحيط نفسك بأصدقاء إيجابيين ستستمع لوجهات نظر إيجابية تؤثر في أفكارك، وفي حياتك.

– اشغل الفراغ: بتحويل التفكير والاهتمام من الاجترار الداخلي إلى العمل الخارجي، عبر الانخراط في الأنشطة التي تعزز الأفكار الإيجابية، كالعمل في التخصص الذي تحب، الرياضة ومختلف النشاطات الاجتماعية التي تفضل.

– تعلم من الفشل: وركز في حل المشكلة، فارتكاب الأخطاء ووقوع الخسائر يحدث للجميع، فلا تركز على الفشل وحاول أن تتعلم منه لتتفاداه مستقبلا.