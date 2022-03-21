قناة النهار تخلطت بين برلماني ووزير العدل بقلم النهار أونلاين نشر في 21 مارس 2022 - 20:14 شارك غرِّد أرسل 168 0 تخلطت بين برلماني ووزير العدل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pGRhL اقرأ أيضا لقاء خاص مع صانع المحتوى"Bilal Fadili" في برنامج 360 قناة النهار 11 مارس البليدة: غياب الثقافة المرورية لدى الراجلين يعرض حياتهم للخطر قناة النهار 02 مارس فاسألوا: أبغض الحلال عند الله..الطلاق قناة النهار 16 مارس الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بورندي قناة النهار 17 مارس "طالع هابط : "شاب نجح في مشروعه ومديرية الصيد البحري حبت "تسابوطيه" في عين تيموشنت قناة النهار 20 مارس حديث الصحافة: السماح للموظفين بالتغيّب 4 ساعات لإستكمال الدراسة قناة النهار 15 مارس بعد خطوات عن الهاوية ..مجمع سونلغاز يستعيد بريقه قناة النهار 12 مارس صريح جدا: "الشلف والراي تلف" مفهومها غالط عند البعض.. هذه هي حقيقة المقولة لدى سكان الولاية قناة النهار 15 مارس طيب معانا: صدر الدجاج بالجبن و"تيراميسو" بالفراولة قناة النهار 14 مارس أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد بداية من أمسية اليوم على هذه المناطق قناة النهار 11 مارس