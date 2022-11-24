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قناة النهار

“تخلطت بين سامية طبوش ويحيى طبيش وهي الاخيرة تغادر الستوديو بسبب كلمة “استغباء

بقلم قناة النهار
“تخلطت بين سامية طبوش ويحيى طبيش وهي الاخيرة تغادر الستوديو بسبب كلمة “استغباء
the weekend show
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