قناة النهار “تخلطت بين سامية طبوش ويحيى طبيش وهي الاخيرة تغادر الستوديو بسبب كلمة “استغباء بقلم قناة النهار نشر في 24 نوفمبر 2022 - 23:48 the weekend show شارك غرِّد أرسل 109 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/P3zJm اقرأ أيضا وصول لاعبي الخضر الى أرض الوطن للدخول في تربص تحسبا لوديتي مالي والسويد قناة النهار 14 نوفمبر "سولكينغ :" حفل في بلادي راح يكون عندو نكهة خاصة قناة النهار 20 نوفمبر مـ.ـافيا التأشيرات تتوغل.. 5 ملايين سنتيم ثمن موعد فقط .. وممثلية إسبانيا بالجزائر تردّ قناة النهار 04 نوفمبر إبراهيم الشنوي يمثل مشهد الجزائري والأمريكي كي تسلفلو دراهم كيفاش يرجعلك .. تشبع ضحك قناة النهار 09 نوفمبر عبداوي: كل نجاحات الجزائر تزعج العديد من الدوائر الخارجية قناة النهار 06 نوفمبر أحوال الطقس : تنبيه بهبوب رياح قوية تصل 50 كم/سا على هذه المناطق قناة النهار 24 نوفمبر الممثل بنيبن متأثر : " كنت نتبادل بليغة تاع النيلو مقطعة مع ختي من شدة الفقر !!😢😢" قناة النهار 18 نوفمبر السفير الفرنسي: هذه هي الفئة المعنية بطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة المدى قناة النهار 10 نوفمبر سامية طبوش: هناك أم تفرض على إبنتها التمثيل لأن حلمها في التمثيل لم يتحقق لأن أخيها منعها قناة النهار 10 نوفمبر فرصة ثانية: قصة مأساوية.. بعد إرتكابه جـ ـريمة قـ ـتل..هكذا إندمج رمزي مع المجتمع بعد خروجه من السجن قناة النهار 04 نوفمبر