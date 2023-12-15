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قناة النهار

تخلطت على المباشر بين محمد سعد الأمين والأستاذ قرميط.. “كنت ضحيتك و الأخير يرد سأقاضيك”

بقلم قناة النهار
تخلطت على المباشر بين محمد سعد الأمين والأستاذ قرميط.. “كنت ضحيتك و الأخير يرد سأقاضيك”
the weekend show
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رابط دائم : https://nhar.tv/HCXk8
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