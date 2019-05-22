تخلطت في غرف تغيير الملابس..سرار يذرف الدموع ..والأنصار يطالبون برحيل كبير

عرفت نهاية المباراة التي جمعت فريق إتحاد العاصمة بمولودية وهران، بملعب عمر حمادي ببولوغين أجواءا مشحونة في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس.

حيث حاول بعض الأنصار الغاضبين الوصول إلى اللاعبين عقب التعثر المسجل في عقر الديار أمام فريق مولودية وهران الذي يصارع من أجل البقاء في حظيرة الكبار، ليفقد فريق سوسطارة بنسبة كبيرة أمله في التتويج بلقب البطولة الثامن في تاريخ النادي.

وإزدادت شدة التوتر لدى أنصار إتحاد العاصمة بعد نهاية المباراة، بعدما حاول أنصار الفريق الأسود والأحمر الوصول إلى رفقاء اللاعب محمد بن يحيى، مما تطلب دخول عناصر الأمن، وإستعمال الآليات الكهربائية لتفرقة الأنصار، وإعادة الهدوء إلى النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس.

وتلقى المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار وابلا من السب والشتائم من طرف أنصار إتحاد العاصمة داخل النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، محملين له مسؤولية ضياع لقب البطولة الجولات الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، بسبب السياسة المنتهجة من طرفه، والإستقدامات الفاشلة التي قام بها منذ إشرافه على إدارة النادي في الموسم الكروي الحالي، وهو ما دفع بعبد الحكيم سرار لذرف الدموع عقب الشتائم التي تعرض لها من طرف أنصار الفريق.

كما طالب أنصار إتحاد العاصمة من المدرب “لمين كبير” برمي المنشفة ومغادرة العارضة الفنية للنادي، بعد فشله الذريع في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب البطولة، بالرغم من أن فريق سوسطارة كان متصدرا للقب البطولة منذ الجولة الأولى.