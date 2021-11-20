تخوفات في الجزائر.. كوفي كوجيا يعيّن نائبا للجنة التحكيم الإفريقية

عين الحكم الشهير كوفي كوجيا نائبا للجنة التحكيم الإفريقية التي سيتسلم مقاليدها المصري جهاد أبو جريشة.

وسيكون بإمكان البينيني رفقة المصري إختيار حكام المباريات الصعبة في إفريقيا. على غرار منافسة كأس إفريقيا ومسابقة رابطة الأبطال.

وبناءً على رغبة رئيس الكاف باتريس موتسيبي وأعضاء الإتحاد بمنح الصلاحية لحكام سابقين ذوي كفاءة ومهنية لتدارك المهازل.

كما إشتهر كوفي كوجيا بإدارة مباراة الجزائر مصر في كان 2010 بأنغولا. أين تسبّب في إقصاء المنتخب الوطني من اقتطاع تأشيرة بلوغ المباراة النهائية. في المباراة نصف النهائية التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية كاملة.

يذكر، أن تخوفات سادت عدد من المسؤولين عن الأندية في الجزائر والمسؤولين الذين لديهم علاقة بالمنتخب الوطني. بحكم أن قراراته المستقبلية قد تؤثر على الكرة الجزائرية.

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حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.