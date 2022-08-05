تخوفا من رحيله.. النجم الساحلي يحل مُشكل بوتمان

وجد فريق النجم الساحلي التونسي حلا لمُشكل مستحقات اللاعب الدولي الجزائري، زين الدين بوتمان، تخوفا من رحيله.

حيث كشف موقع كووورة العربي اليوم الجمعة أن إدارة “ليتوال” برئاسة عثمان جنيح توصلت إلى اتفاق مع بوتمان.

وينص الاتفاق على مواصلة الأخير لمشواره مع فريق جوهرة الساحل بعد منحه جزء هام من مستحقاته المالية، والتي هي في حدود 800 الف دينار تونسي.

كما وافق بوتمان على تمديد عقده الذي ينتهي في جوان 2023 بعد أن كان قد وجه خلال شهر جويلية إعذارا لفريقه من أجل دفع مستحقاته أو فسخ عقده من جانب واحد.