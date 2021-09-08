تدابير إستثنائية لفائدة المستخدمين المدينين بإشتراكات الضمان الاجتماعي

وضع الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، تدابير إستثنائية استثنائية لفائدة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي. تتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.

🔶 ويشمل قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، جميع المستخدَمين المدينين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، لاسيما الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء. CNAS.

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