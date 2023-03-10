تدابير إستعجالية لتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب قبل الصيف

كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ. عن إتخاذ تدابير إستعجالية من أجل تحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب قبل حلول فصل الصيف.

وقال الوزير خلال رده على انشغالات مواطنين خلال زيارته إلى ولاية خنشلة. بخصوص التذبذب الحاصل في التزود بالماء الشروب. أنه تم على مستوى دائرته الوزارية إتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها الرفع من حصة إستفادة الولايات كخنشلة من المياه الصالحة للشرب.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم في الوقت الحالي بالتنسيق مع السلطات المحلية بولاية خنشلة. العمل على حل مشكل التزوّد بالماء الشروب مؤقتا. من خلال إعادة تأهيل بعض الآبار الارتوازية وتحسين الخدمة بها قبل حلول شهر رمضان. على أن يتم حل المشكل بصفة نهائية قبل حلول فصل الصيف”.

وأكد الوزير بأنه تم تسجيل مشروع إعادة تأهيل 24 كلم من شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في إطار التحويلات الكبرى انطلاقا من سد بني هارون مرورا بمحطة الضخ بعين كرشة بولاية أم البواقي. وسد كدية لمدور بباتنة نحو ولاية خنشلة. من أجل تحسين تزويد سكان الولاية بهذه المادة الحيوية قبل حلول فصل الصيف.

وأشار رخروخ إلى أن إتمام أشغال إنجاز مشروع إعادة تأهيل الشبكة وتغيير القنوات المتضررة سيسمح برفع كمية المياه المحولة من سد كدية لمدور بباتنة. نحو ولاية خنشلة من 15 ألف متر مكعب إلى 40 ألف متر مكعب يوميا. ما سيسمح بتحسين توزيع الماء الشروب بهذه الولاية التي خصها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ببرنامج تكميلي سيسمح بتحريك عجلة التنمية بها.

ولدى معاينته لمدى تقدم مشروع إنجاز محطة تصفية المياه ببلدية بابار، ألّح الوزير على ضرورة تقليص الآجال من 24 إلى 18 شهرا. مع الاعتماد على نظام الفرق لورشة الانجاز حتى يتسنى تسليم المشروع ووضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال.

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