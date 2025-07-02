تدابير تنظيمية محكمة لنهائي كأس الجزائر بملعب نيلسون مانديلا

تشهد التحضيرات لنهائي كأس الجزائر لكرة القدم، المقرر إجراؤه بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، إجراءات تنظيمية مشددة، بهدف ضمان سير المباراة في أفضل الظروف.

وأعلنت إدارة ملعب مركب محمد بوضياف التي تسير ملعب نيلسون مانديلا، أن الأبواب ستُفتح في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بهدف تمكين الجماهير من الدخول التدريجي وتفادي الاكتظاظ، مع الإشارة إلى أن إغلاق الأبواب سيكون على الساعة الثانية زوالًا، أي قبل انطلاق المباراة بـ 3 ساعات.

وتم تخصيص مداخل معينة لجماهير كل فريق من أجل ضمان انسيابية الدخول وتفادي الاحتكاكات:

أنصار شباب بلوزداد سيدخلون عبر البوابات: B / C / D / E

أنصار اتحاد العاصمة سيدخلون عبر البوابات: H / J / K / L

وأكدت إدارة الملعب أن كل تذكرة صالحة لدخول شخص واحد فقط، بما في ذلك القُصّر، الذين يشترط مرافقتهم بشخص راشد يملك تذكرة أيضًا، وهو ما يعكس حرص المنظمين على تعزيز الجوانب الأمنية على المدرجات.

وينتظر أن يشهد نهائي “السياربي” و “سوسطارة” المرتقب أجواء كروية مميزة، خاصة أنه يجمع بين اثنين من أكبر أندية العاصمة، ما يضفي طابعًا تنافسيًا وحماسيًا منقطع النظير.