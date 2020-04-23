تدابير جديدة لضمان تموين مستمر بمياه الشرب بمعسكر

اتخذت مؤسسة الجزائرية للمياه لمعسكر، تدابير خدماتية جديدة لتحسين توزيع المياه الصالحة للشرب، تحسبا لحلول شهر رمضان الكريم.

وحسب ما أفاد به مدير وحدة معسكر، صحراوي عبد النور ، الذي كشف أنه تم وضع 19 بئر عميق حيز الخدمة منها 6 أبارعميقة جديدة، منها 2 ببلدية تيغنيف بتدفق 24ل/ثا.

وبئرين آخرين ببلدية زهانة بتدفق 13ل/ثا ، إضافة إلى بئر عميق ببلدية المناور بتدفق 9ل/ثا وبئر عميق ببلدية البرج بتدفق 9ل/ثا.

وكذلك تم تشغيل 13 آبار عميقة أخرى،سجلت في السنوات الأخيرة توقف كلي نظرا لمشكل انخفاض منسوب المياه الجوفية، بعد أن استفادت من عمليات تنظيف مبرمجة من طرف مصالح الموارد المائية لولاية معسكر.

على غرار بئر عميق في بلدية سيدي عبد الجبار، وبئرين عميقين ببلدية هاشم، وبئر عميق ببلدية نسمط، وبئر عميق ببلدية القعدة، وبئرين عميقين بئر ببلدية زهانة.

وبئر عميق بعقاز، وبئر عميق بسلاطنة بلدية معسكر، وبئر عميق ببلدية قرجوم وبئر عميق ببلدية عوف.

إضافة إلى آبار أخرى المتواجدة ببلدية الغمري، التي سيتم تجهيزها من طرف الجزائرية للمياه معسكر، والتي سيكون لها أثر إيجابي على تحسين توزيع المياه الصالحة للشرب عبر البلديات المذكورة.

كما جاء ضمن تحضيرات الجزائرية للمياه لاستقبال شهر رمضان، وعملا على تحسين خدماتها للمواطنين، تصليح 28 تسرب مائي على مستوى القنوات الرئيسية قطر 600 و900 مم.

والتي تمون بلديتي محمدية وسيدي عبد المومن، وقد كان لها اثر ايجابي في توزيع المياه الصالحة للشرب في هذه البلديات دواويرها، مثل مقطع المناور و لقرايرية.

وكانت هذه الأخيرة تعاني من نقص في الموارد المائية، مند ثلاثة سنوات.

كما تم ربط جديد لبلدية الكرط من القناة الرئيسية قطر 600 مم، تسبب في تحسين برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب للبلدية.

إلى جانب بعض عمليات التنظيف والتجهيز للآبار العميقة، في طريق الانجاز ببعض بلديات الولاية، في انتظار وضع حيز الخدمة لمشروع تموين دائرة زهانة وبلدياتها، عن طريق رواق واد تليلات بوهران

ويأتي ذلك، من أجل ربط بلديات زهانة، والقعدة والشرفة، وربط بلديات سيدي عبد الجبار، ووادي الابطال، وعين فراح والسهايليلة، بسد واد التحت، اللذان سيكونان المنقذين للبلديات التي تعاني من نقص في الموارد المائية.