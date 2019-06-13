تدابير جديدة من أجل إنجاح موسم الإصطياف 2019

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس، عن تدابير جديدة ستقوم بها إستعدادا لموسم الإصطياف 2019

وحسب بيان للوزارة الوصية، فإن هذه التدابير تتعلق بنتائج مهام التفتيش الموفدة إلى كل الولايات الساحلية والتي تعمل على النقاط التالية:

السهر عل تعزيز التكفل المتكامل براحة المصطافين المقبلين على شواطئ البحر، خاصة في مجال الأمن والحماية من الحوادث ونظافة المحيط.

إيفاد مهمات تفتيش يرأسها مفتشون مركزيون ومحليون تقوم بالنزول إلى الميدان ومعاينة مختلف الشواطئ سواء تعلق الأمر

بتلك المفتوحة للسباحة أو الممنوعة، مع تنصيب خلايا يقظة ترفع تقارير يومية حول حالة الشواطئ.

التكفل بأبناء منطقة الجنوب وأبناء متقاعدي الحرس البلدي والجيش الوطني الشعبي من خلال برمجة مخيمات صيفية بالولايات الساحلية لفائدتهم.

ناهيك عن تدابير جديدة أعلنتها الوزارة في بيان لها من أجل التكفل الجيد براحة المصطافين طوال الموسم الصيفي