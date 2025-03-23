تدابير خاصة للتكفل بأنصار “الخضر” المنتقلين إلى تيزي وزو

أعلن والي تيزي وزو، عن جملة من التدابير، من أجل التكفل الحسن بأنصار “الخضر” المتنقلين إلى ملعب “حسين آيت أحمد” تحسبا لمواجهة موزمبيق.

ويلتقي المنتخب الوطني، بضيفه الموزمبيقي، بعد غدٍ الثلاثاء، بداية من الساعة 22:00. برسم الجولة الـ 6 من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وحسب بيان نشرته ولاية تيزي وزو، سيتم تنظيم إفطار جماعي لفائدة 4000 مناصر. بمناسبة لقاء هذا الثلاثاء، على مستوى ساحة “مبارك آيت منقلات” و3000 مناصر على مستوى “نهج ستيتي على”.

كما أبرز المصدر ذاته أنه سيتم التكفل بنقل المناصرين بعد نهاية المقابلة من محطة بوخالفة إلى مختلف اتجاهات مدينة تيزي وزو. مع تمديد أوقات النقل إلى غاية الواحدة صباحا من طرف مؤسسة النقل الحضري والخواص.

وفي المقابل، وضعت مصالح الولاية ترتيبات خاصة لفائدة الأنصار الذين لم يسعفهم الحظ في التنقل إلى الملعب. وذلك بوضع شاشة عملاقة بساحة “مبارك أيت منقلات” وكذا كل مؤسسات ودور الشباب المتواجدة عبر إقليم بلديات الولاية.