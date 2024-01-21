تدابير صارمة لمراقبة مواقف السيارات بمطار العاصمة

اتخذت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر تدابير صارمة، من خلال تعيين المزيد من أعوان الأمن وتسخيرهم 07 أيام/07 أيام و24سا/24سا، بالإضافة الى دوريات تقوم بها الشرطة لمراقبة مواقف السيارات عن قرب.

وذلك من أجل ضمان سلامة مستخدمي مواقف السيارات لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين،

ودعت إدارة مطار الجزائر في بيان لها، كل مستخدمي مواقف السيارات التقرب من أعوان الأمن التابعين للشركة أو الشرطة والإبلاغ عن أي شخص مشتبه به يمس بسلامتهم، كالأشخاص المتظاهرين بالتسول، أو حاملي الأمتعة وغيرهم..

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم وضع سجل الشكاوى تحت تصرف المستخدمين الكرام على مستوى شبابيك مواقف سيارات المطار.