تدابير لتجنب التسممات الغذائية في الصيف

دعت وزارة الصحة، كافة المواطنين بأخذ التدابير الوقائية لتجنب التسمم الغذائي، خاصة مع موسم الصيف.

وبينت الوزارة، عبر بيان لها، أعراض التسمم الغذائي، والمتمثلة في غثيان، آلآم في البطن. وقد يظهر أحياناً إسهال وارتفاع في درجة الحرارة.

وتظهر هذه الأعراض في فترة تتراوح من عدة ساعات إلى مدة أسبوع أو أكثر.

كما توصي وزارة الصحة بالإرشادات الصحية التالية:

احترام القواعد الأساسية للنظافة من خلال ضمان نظافة اليدين والأواني. وغسل الخضر والفواكه قبل استخدامها، والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.

التأكد من أن درجة حرارة الثلاجة تبلغ 4°، وغسل ألواح التقطيع وجميع أواني الطهي المستخدمة للحوم النيئة.

لا يجب ترك اللحوم المجمدة أبدا في درجة حرارة الغرفة واحترام سلسلة التبريد.

عدم طهي اللحوم نصف طهي ثم طهيها مرة أخرى في وقت لاحق. كما يجب أن يتم الطهي على درجة حرارة مناسبة.

لا يجب استهلاك علب المصبّرات المشوّهة/المنتفخة و ذات الرائحة الغريبة عند الفتح.

استخدام أدوات مختلفة، مثل السكاكين وألواح التقطيع وأواني الطهي و غيرها للأغذية النيئة.

فصل الأطعمة المطبوخة عن الأطعمة النيئة في الثلاجة لتجنب انتقال التلوث.

وضع الطعام في حاويات مغلقة لتجنب التلامس بين الأطعمة النيئة و الأطعمة الجاهزة للأكل.

عدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة،

لا يخزن الطعام لفترة طويلة حتى في الثلاجة.ذ

معالجة أي إصابة أو جرح في الأيدي وحمايتها قبل تحضير الطعام.