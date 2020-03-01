تدابير مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية لضمان تموين الأسواق خلال شهر رمضان

تنسق وزارة التجارة مع وزارة الداخلية بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين الأسواق بمختلف المنتجات خلال شهر رمضان الكريم.

أكد مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد خروبي، أن “التدابير المتخذة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية سارية لضمان تموين الاسواق بمختلف المنتجات خلال شهر رمضان المقبل”.

وأوضح خروبي، اليوم الأحد في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “هذه التدابير إتخذتها وزارة الفلاحة للتحضير لإستقبال شهر رمضان بالتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية”.

وأضاف أن الغرض منها “توفير كل احتياجات المواطنين من المنتجات الفلاحية وبأسعار معقولة”.

وقال خروبي أنه “سيتم توفير كل احتياجات المواطنين من خضر وفواكه وحبوب جافة واللحوم الحمراء والبيضاء، بالإضافة الى وضع برنامج لتموين السوق الوطنية بمادة الحليب”.

وأكد خروبي أن مادة الحليب تخضع حاليا لعملية مراقبة ميدانية مكثفة من طرف مصالح قطاعي الفلاحة والتجارة.

وأكد خروبي أنه سيتم تسويق 59 ألف طن من اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى محزون متواجد على مستوى غرف التبريد لديوان “أوناب” مقدرة ب 6.000 طن، والتي تم ضبطها شهري جانفي وفيفري عبر مختلف نقاط البيع التابعة للديوان.