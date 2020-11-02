تدابير وقائية ضخمة في معرض الشارقة للكتاب بسبب كورونا

سينطلق معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي يحمل شعار “العالم يقرأ من الشارقة”، تحت اجراءات وقائية ضخمة جدا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيتم تنظيم المعرض في الفترة الممتدة ما بين 4 و14 نوفمبر الجاري.

هذا وخصصت إدارة المعرض كامل الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي سيتم تطبيقها طيلة أيام الدورة الـ39، و هذا للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وألزمت إدارة المعرض المشاركين والزوّار بارتداء الأقنعة، بالاضافة إلى تطبيق سياسة التباعد الجسدي، والعمل على التعقيم المستمر.

كما سيتم توزيع ملصقات إرشادية في أرجاء المعرض، لتوجيه الزوّار بمسافة الأمان المطلوبة.