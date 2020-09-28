تداول خبر ارتباطها بداعية.. النجمة المصرية حلا شيحة تحذف صورها من انستغرام

قامت النجمة المصرية، حلا شيحة، بحذف عدد كبير من صورها على انستغرام، بعد تداول خبر ارتباطها بداعية.

وحسب وستائل اعلامية مصرية، لن تصرح حلا شيحة إذا كان الخبر صحيح أم لا، ولكن بعض المقربين منها أكدوا الخبر.

ومن بين الصور التي حذفتها، جلسة تصوير لها، والعديد من صورها، مبقية على صورها التي ترتدي فيها ملابس محتشمة فقط.

كما حذفت حلا شيحة فيديوهاتها التي نشرتها على “تيك توك”، واكتفت بفيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير.

وانتشرت شائعات تؤكد وجود علاقة بين حلا شيحة والداعية معز مسعود.

للإشارة، فقد عادت حلا شيحة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال، ارتدت فيها الحجاب ثم النقاب، وغادرت مصر الى كندا.

وتبلغ حلا شيحة 41 سنة، مطلقة وأم لأربعة أبناء، عاشت في كندا 3 سنوات ونصف، قبل قرار العودة إلى مصر.