تداول مقطع فيديو لزوجة سعد لمجرد يفاجئ جمهوره

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قديم يعود للنجم المغربي سعد لمجرد، وزوجته.
ويظهر لمجرد في مقطع الفيديو، وهو يلقي كلمة خلال نهائيات برنامج “سوبر ستار”، الذي شارك فيه، أين وجه الشكر لزوجته، والتي ظهرت في الفيديو جالسةً بين الحضور.
وتفاجأ جمهور النجم المغربي بالفيديو المتداول، كونهم لم يكونو على علم بزواج لمجرد من قبل.
وحسب موقع الفن، فإن لمجرد كان متزوجاً في سن مبكرة أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن يعلن انفصاله.
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