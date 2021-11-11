تدخلات الحماية المدنية الخاصة بالتقلبات الجوية

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة عدة تدخلات على إثر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة. والتي تسببت في غلق العديد من الطرقات بالجزائر العاصمة.

حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثة إنزلاق تربة على بناية فوضوية بحي العصافير ببلدية راس حميدو. كما إنزلقت بذات البلدية تربة بجانب 05 بنايات فوضوية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية على مستوى بلدية بوزريعة على إثر انهيار جدار خارجي لمنزل. كما تدخلت ذات المصالح من اجل امتصاص مياه داخل نفق شوفالي وكذا إمتصاص مياه داخل نفق “كليرفال”.

كما شهد الطريق الرابط بين بن عكنون وعين البنيان تجمع كبير للمياه، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إمتصاصه. وعلى مستوى بلدية درارية إنهار جزء من جدار خارجي بملعب واد الرمان.

وببلدية الشراقة انهار جدار العزل بحي المنظر الجميل عين البنيان بدون خسائر بشرية.

كما تدخلت الحماية المدنية ببلدية بولوغين من أجل عملية امتصاص مياه الأمطار في الطابق الثاني لبناية طابق ارضي+02.

كما تدخلت ذات المصالح ببلدية الرويبة من اجل عملية امتصاص مياه الأمطار في الطابق الخامس لبناية طابق ارضي+5. وببلدية باب الواد أنزلقت التربة بجانب عدة بنايات فوضوية بـ61 شارع توار.

وقامت وحدات الحماية المدنية بامتصاص مياه الأمطار في الطابق الخامس لبناية طابق ارضي+5. وامتصاص مياه الأمطار في الطابق الثاني لبناية طابق ارضي+2 بباب الواد.

وعلى مستوى بلدية الدويرة سجلت هبوط ارضي بجانب ثانوية أدى إلى انشقاق بالجدار الخارجي. وانهار جدار مخزن غير مستعمل تابع لـ”سيال” وتسبب في خسائر لشرفتين بناية مجاورة دون تسجيل خسائر بشرية بحسين داي.

وبولاية بومرداس تدخلت وحدات الحماية المدنية من اجل امتصاص مياه الامطار من داخل مسكن ببلدية اولاد هداج. كما تدخلت من اجل امتصاص المياه من فبو عمارة ببلدية بني مراد بولاية البليدة.

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غلق طريق دالي ابراهيم- بن عكنون في العاصمة

أدى تراكم المياه، صبيحة اليوم الخميس، إلى غلق طريق دالي ابراهيم- بن عكنون، بالتحديد أمام ملعب 5 جويلية. كما جاء تراكم المياه بسبب الأمطار الجد معتبرة التي شهدتها العاصمة وضواحيها هذا الأسبوع.

وشهد المحور المؤدي الى ملعب 5 جويلية غلق كلي من طرف السلطات المعنية، أمام السائقين بسبب التقلبات الجوية. الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة المرور وتعطل الموظفين عن عملهم.

في حادث آخر، وبسبب الأمطار، شهدت بلدية بوزريعة في العاصمة، سقوط عمود كهربائي و غلق الطريق. حيث وقع الحادث بالتحديد في المنطقة المسماة “سيلاست”، التي شهدت تراكم للمياه.

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