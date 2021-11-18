تدخلات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 2964 تدخل في مختلف مجالات تدخلاتها، وعلى إثر مكالمات الإغاثة من المواطنين.

حيث سجلت ذات المصالح، 96 تدخلا من أجل حوادث المرور تسببت في وفاة 6 اشخاص وإصابة 96 آخرين.

كما تدخلت أيضا الحماية المدنية لولاية معسكر من اجل نقل شخص متوفي مختنق بالدخان المنبعث من مدفأة. داخل غرفة حراسة بورشة بناء بالقطب الرياضي بلدية سيق.

وتقديم الإسعافات الأولية للشخصين لهم صعوبة في التنفس إختنقوا بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه داخل منزلهم العائلي. المتواجد بحي 150 مسكن بلدية و دائرة حجوط.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 19 عملية تحسيسية. تحث المواطنين على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

كما قامت بـ 11 عملية تعقيم عبر منشات عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

تدخلات الحماية المدنية الخاصة بالتقلبات الجوية

قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات منها إمتصاص مياه الأمطار المتسربة لعدة سكنات ومنشآت ومعاينة انجرافات للتربة وبعض الإنهيارات للجدران.

وبولاية الجزائر تدخلت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات امتصاص مياه الامطار داخل المنازل و بعض المنشاة والمرافق. في كل من بلديات الرويبة، القصبة، عين البنيان، الأبيار، الحراش، الرغاية و تسلة المرجة.

كما سجلت عدة انجرافات التربة بكل من بلدية القصبة، بني مسوس، محالمة، بولوغين، واد قريش.

وبولاية بومرداس تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل اخراج شاحنة محصورة بمياه الامطار على مستوى بلدية بودواو.

كما أجرت عدة عمليات امتصاص مياه الامطار داخل المنازل وبعض المنشاة والمرافق بخميس الخشنة، قرصو، الأربعطاش، برج منايل و زموري. ووقع إنجراف التربة بالثنية.

كما قامت ذات المصالح ولاية البليدة إجراء عدة تدخلات وعمليات امتصاص مياه الامطار بكل بلدية مفتاح و بوفاريك. وبولاية تيبازة تم التدخل من اجل عماليات امتصاص مياه الامطار بكل من بلدية تيبازة، شرشال، النضور، شعيبة و حمر العين.

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