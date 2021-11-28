تدخلات الحماية المدنية والطرقات المغلقة بسب الثلوج والأمطار

قامت وحدات الحماية المدنية، بعدة تدخلات، على إثر التقلبات الجوية، وكذا حالة الطرقات بسب تراكم الثلوج.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، تدخلاتها بسبب التقلبات الجوية، وكذا قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تيزي وزو:

الطريق البلدي الرابط بين بلدية بونوح المؤدي إلى ولاية البويرة مغلق بمنطقة حلوان بلدية بوغني، بسبب تراكم الثلوج. أين تم إخراج 6 سيارات بها 15 شخصا كانت محصورة في الثلوج.

وفي بـلـديـة بوزقن، الطريق البلدي الرابط بالطريق الولائي رقم 09 مفتوح أمام حركة المرور بجسر أزغار قرية بوبهير.

فيما يعرف الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية أيت زيكي وأقبو ببجاية صعوبة في السير بمنطقة شريعة بسبب تراكم الثلوج الثلوج.

كما أن الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلدية إيلولة وأقبو ببجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.

وفي بـلـديـة عين الحمام، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين عين الحمام والبويرة مغلق بمنطقة تيروردة بلدية ايفرحونن بسبب تراكم الثلوج.

أما ببـلـديـة أيفرحونن، فإن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية ايلتن المؤدي إلى بجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.

وفي بـلـديـة بني يني، الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ابودرنن بتيكجدة بالبويرة مغلق بمنطقة تيزي نكولال بسبب تراكم الثلوج.

وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلدية ابودرنن المؤدي إلى مشدلة مغلق بمنطقة تيزي نكولال، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تلمسان:

تم تسجيل سقوط بعض الصخور، على حافة الطريق الوطني رقم 07 الرابط بين أولاد ميمون وعين تالوت. أين تم وضع جهاز أمني وحركة المرور عادية.

ولاية الشلف:

تم تسجيل سقوط صخرة بالطريق الـوطني رقـم 19 بمـنـطـقـة قـيـصر في بلديـة تنـس. أين حركة السير عادية، دون تسجيل أي خـسـائـر مـادية أو بشـريـة.

ولاية البويرة:

تم تسجيل ببلدية الاصنام، غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بسبب تساقط الثلوج.

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