تدخلات الدرك ليلة رأس السنة: وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات في حوادث المرور

قامت فرق الدرك الوطني، بعدة تدخلات، إثر حوادث المرور، والتي وقعت بعدة ولايات، ليلة نهاية السنة.

وحسب بيان لذات المصالح، تدخلت فرق الدرك الوطني، في حادث مرور مميث بولاية البيض مساء أمس الجمعة على الساعة 20:00.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 118 الرابط بين ولايتي البيض وتيميمون بين مركبة سياحية وشاحنة للوزن الثقيل. كما أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص واحد بجروح.

كما تدخلت فرق الدرك الوطني بولاية قسنطينة، إثر حادث مرور مميت. أسفر عن وفاة شخص واحد.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق 05 في شطره الرابط بين بلديتي سيدي خليفة التابعة لولاية ميلة والطريق الوطني رقم 79.بالضبط بالمكان المسمى جنان بوروينة بلدية ابن زيادة.

وبولاية باتنة، تدخلت ذات المصالح، إثر حادث جسماني للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 87. وذلك في شطره الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة على مستوى قرية المرفق ببلدية واد الطاقة. وأسفر هذا الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح.

كما تدخلت مصالح الدرك الوطني بولاية جيجل، إثر حادث جسماني للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية بالضبط على مستوى منطقة بين الحيطان بالكهوف العجيبة ببلدية الزيامة منصورية. وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح.

وبولاية أم البواقي، تدخلت ذات المصالح، لأجل حادث جسماني للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 48. الرابط بين ولايتي أم البواقي وميلة في شطره الرابط بين بلديتي بئر الشهداء ومشيرة بولاية ميلة بالقرب من محطة البنزين. وأسفر هذا الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح.

كما تدخلت ذات الماصلح، في ولاية ورقلة لأجل حادث مرور جسماني على مستوى منطقة قاسي الطويل على بعد 140 كلم جنوب شرق بلدية حاسي مسعود. وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح.

أما بولاية الأغواط، فقد تدخلت وحدات الدرك الوطني، في حادث جسماني للمرور عبر الطريق الوطني رقم 01.وأسفر الحادث للأسف عن إصابة 4 أشخاص بجروح.