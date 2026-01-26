تدخلات بأحياء عدل بخميس مليانة لرفع مخلفات الأمطار

تنقلت الوحدة الجهوية لفرع التسيير العقاري ببوينان إلى حي 1250 مسكن خميس مليانة ولاية عين الدفلى، مرفوقة بشاحنات هيدروليكية ومعدات ومضخات ومواد تنضيف لأجل التدخل ورفع مخلفات الأمطار بذات الحي.

وحسب بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، باشرت الفرقة المتنقلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في عملية تنظيف شاملة للأجزاء المشتركة، وتفريغ الأقبية، تسريح البالوعات والمجاري المائية وإزالة المخلفات التي سببتها السيول داخل الحي.

كما عرف فرع التسيير العقاري عدة تدخلات على مستوى بعض الأحياء لرفع مخلفات الأمطار.

ونصبت وكالة عدل، بالتنسيق مع فرع التسيير العقاري التابع لها خلال الأيام السابقة، خلايا يقظة بمختلف وحداتها الجهوية لضمان تدخل آني وسريع على مستوى الأحياء والأقطاب الحضرية.