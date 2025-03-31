تدخلات عاجلة.. فتح الطرقات وإزالة الأوحال في جيجل وبجاية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إعادة فتح الطرقات وإزالة الأوحال في ولايتي جيجل وبجاية. إثر التساقطات المطرية الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وعلى إثر تضرّر بعض مقاطع الطرق الولائية، تدخلت السلطات المحلية لولاية جيجل منذ الساعات الاولى لصباح هذا اليوم لفتح المحاور المغلقة. ويتعلق الأمر بالطريق الولائي رقم 137 بين زيامة منصورية وايراقن سويسي بمقطع واد بالوريش. بالإضافة كذلك إلى ⁠مقطع مشتى أسومار بالطريق الولائي 137ب الرابط بين ببلدية ايراقن سويسي المؤدي إلى بلدية بابور بولاية سطيف.

ناهيك عن الطريق الولائي رقم 137 أ الرابط بين تاكسنة وسلمى بن زيادة بعد سقوط انهيارات صخرية في ن ك 6+900. كما تمت ⁠معاينة الإنحراف المؤقت للمعبر المائي على الطريق الولائي رقم 135 ب ببلدية بوسيف أولاد عسكر

وتدخلت السلطات المحلية لولاية بجاية لشفط المياه وإزالة الأوحال وتنقية المجاري وجداول تصريف مياه الأمطار. وشملت العملية مختلف الطرق الولائية والوطنية بتجنيد كل الوسائل المادية والبشرية.

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