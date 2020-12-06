تدخلات لإمتصاص المياه المتراكمة بفعل الأمطار وانهيار جزئي لسكن هش بوهران

باشرت وحدات الحماية المدنية، على إثر كميات الأمطار المتساقطة بولاية وهران، العديد من التدخلات الميدانية تمثلت في عمليات الإمتصاص للمياه المتراكمة ببعض المحاور والطرقات.

وقد أسفرت هذه الخرجات التي نفذتها ذات الوحدات منذ ليلة أمس السبت، في امتصاص المياه المتراكمة على مستوى الطريق الولائي رقم 46 بالقرب من المنطقة الصناعية لحاسي عامر.

إلى جانب امتصاص المياه المتراكمة الناتجة عن سيول الأمطار، التي شهدها تراب ولاية وهران ليومين متتاليين بكل من وسط مدينة بطيوة وحي البحيرة الصغيرة بمرسى الحجاج.

بالإضافة إلى حي كيمو الفوضوي الذي تسربت الأمطار إلى العديد من المنازل وعلى مستوى الطريق الإجتنابي رقم 4 بالقرب من الملعب الاولمبي وملتقى ابطرق بحي الصباح التابع لبلدبة سيدي الشحمي.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بعد الابلاغ عن وقوع انهيار جزئي لسقف غرفة تابعة لسكن هش بحي الدرب العتيق لم يتم تسجيل فيه لحسن الحظ جرحى او خسائر بشرية.