تدخلات مكثفة لصيانة الطريق السيّار شرق غرب

شهد الطريق السيار شرق-غرب حركية ميدانية مكثفة، حيث يواصل أعوان الجزائرية للطرق السيارة تنفيذ سلسلة من التدخلات الهادفة إلى صيانة المقاطع المصنفة كنقاط سوداء.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لضمان ديمومة الشبكة وتحسين ظروف السير وتعزيز السلامة المرورية.

وتواصلت أشغال إصلاح ومعالجة الأجزاء المتضررة على مستوى المنشأ الفني واد الرخام (ن.ك 185+100)، بمقطع البويرة اتجاه الجزائر. حيث تشمل العملية: كشط (Fraisage) الطبقات المتدهورة، هدم الأجزاء المتضررة وإعادة تهيئة طبقات الزفت.

وعلى مستوى المحور A3، عند النقطة الكيلومترية 32+700 بمنطقة بومدفع باتجاه الجزائر، تتواصل أشغال الصيانة المؤقتة. والتي تخص معالجة تدهور الطريق وإعادة تأهيل المقطع لضمان انسيابية حركة المرور.

أما على مستوى الطريق السيار شمال–جنوب A1، فعند أنفاق الحمدانية (T2) باتجاه البليدة، فقد تم تحييد الرواق الثالث. في إطار أشغال تنظيف الطريق، تحضيرًا لعملية وضع الإشارات الأفقية.

وبالمحور A100، على مستوى السويدانية باتجاه زرالدة، يشهد المقطع غلق الممر الثالث. بسبب أشغال صيانة تهدف إلى تحسين حالة الطريق وتعزيز شروط السلامة المرورية.

وعلى المحور A2، في شطر عين الترك باتجاه الجزائر، تتواصل أشغال الصيانة على مستوى جسر واد الرخام. والتي تندرج ضمن برنامج صيانة المنشآت الفنية.

كما تتواصل على نفس المحور A2، عند النقطة الكيلومترية 108+500 بمنطقة ذراع لعطش بولاية البويرة باتجاه الجزائر. أشغال صيانة المنشأة الفنية OA 203.3، بهدف الحفاظ على جاهزية البنية التحتية.

أما على مستوى المحور A102، عند النقطة الكيلومترية 02+796 بمنطقة بن زقيمي باتجاه الجزائر. انطلقت أشغال إصلاح وترميم الطريق المتدهور، مع تسجيل حركة مرور سلسة أثناء فترة التدخل.