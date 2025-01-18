تدخلات واسعة للحماية المدنية عبر الوطن لاحتواء أثار التقلبات الجوية

تواصلت تدخلات الحماية المدنية في مختلف ولايات الوطن، اليوم السبت، لمعالجة آثار التقلبات الجوية التي تسببت في تساقط أمطار غزيرة وثلوج أدت إلى تشكل برك مائية، ارتفاع منسوب الأودية، وأضرار مادية في بعض المناطق.

أبرز التدخلات حسب الولايات:

ولاية البويرة:

- بلدية الأخضرية: تم امتصاص مياه الأمطار التي شكلت بركًا مائية بحي مزرعة عمار شريف.

ولاية بجاية:

– بلدية بجاية: تدخلت الفرق لامتصاص مياه الأمطار من حي 140 مسكن سيد علي البحر.

– بلدية أميزور: معالجة ارتفاع منسوب وادي الصومام بالمكان المسمى أسحلين، وامتصاص المياه من داخل مدجنة.

– بلدية وادي غير:

– إنقاذ 23 رأس ماشية من داخل إسطبل بالمكان المسمى أبوراسن.

– امتصاص المياه من داخل غرفة محولات كهربائية بأغزر وزاريف.

ولاية بومرداس:

– بلدية بومرداس: امتصاص المياه المتراكمة أمام حديقة 21 ماي.

– بلدية خميس الخشنة:

– معالجة تجمعات المياه في الطريق العمومي بحي النهضة.

– تدخلات في حي كوشاش.

– بلدية خروبة: إزالة المياه المتراكمة وسط المدينة.

– بلدية يسر: شفط المياه من داخل دهليز محطة توزيع الكهرباء.

ولاية وهران:

– بلدية سيدي الشامي: امتصاص المياه من الطريق العمومي في ساريمي.

ولاية جيجل:

– بلدية الأمير عبد القادر:

– إنقاذ 45 رأس ماشية من إسطبل بمحاذاة وادي منشة.

– إبعاد سيارة نفعية كانت مهددة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ولاية تبسة:

– بلدية الماء الأبيض: تحرير شاحنة كاسحة للثلوج عالقة بالطريق الولائي رقم 08 بسبب تراكم الثلوج.

ولاية البليدة:

– بلدية عين مخلوف: امتصاص المياه داخل مركز توزيع الكهرباء بحي البور.

ولاية سكيكدة:

– بلدية سكيكدة: تدخلت الحماية المدنية لإزالة المياه من داخل منزل في حي مسيون 01.

ولاية تيبازة:

– بلدية بوسماعيل: معالجة تجمع مياه الأمطار بالقرب من محطة نقل المسافرين.

وفي ظل استمرار سوء الأحوال الجوية،دعت الحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق المعرضة لارتفاع منسوب المياه أو تراكم الثلوج، وضرورة اتباع التعليمات الرسمية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.