اختناق فتاتين بغاز أحادي أكسيد الكربون في البويرة

تدخلت مصالح الحماية المدنية ، زوال اليوم، من أجل إسعاف. حالتي تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية البويرة، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أعوان الإسعاف تدخلوا على الساعة 14:26 إثر تعرض شخصين للتسمم. بالغاز المنبعث من موقد طهي (طابونة) داخل مطبخ منزل يقع بحي الشهيد عكاش أعمر. ببلدية ودائرة مشد الله.

وخلف الحادث إصابة فتاتين تبلغان من العمر 13 و14 سنة بضيق في التنفس. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية. لهما بعين المكان قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

وتجدد مصالح الحماية المدنية الجزائرية دعوتها للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند استعمال أجهزة الطهي والتدفئة، مع الحرص على تهوية المنازل لتفادي حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.