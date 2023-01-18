تدخل تافه تحول إلى اكتشاف مروع.. العثور على بقايا بشرية داخل أنبوب مرحاض

مساء أمس الثلاثاء، تم استدعاء شركة Servimo في فرنسا للتدخل في أنبوب مسدود، في Saint-Priest، في Rhône.

قبل ذلك بقليل، تم تقديم تقرير من قبل إحدى الساكنات في الطابق الأرضي. والتي لم تعد قادرة على استخدام مرحاضها منذ اليوم السابق.

ثم اكتشف عامل الصيانة بقايا بشرية في الأنبوب، بعد قطع الأنبوب، استخرجت الملابس أولاً ثم بقايا من جسم الإنسان.

وقام الموظف على الفور بتنبيه الشرطة، التي ذهبت إلى الموقع لإجراء القراءات والنتائج. ثم عثرت الشرطة على منشار كهربائي في سلة المهملات أمام مدخل المبنى.

وفتح مكتب المدعي العام في ليون تحقيقًا. حيث تشير آثار الروابط على يد الضحية إلى أنه قد يكون اختطافًا قبل القتل والتقطيع، وفقًا لمعلومات من TF1-LCI.

وبحسب شهادة أحد سكان المبنى، سمع صراخ الأحد الماضي في شقة بالمبنى. من غير المعروف في هذا الوقت ما إذا كانت مرتبطة بهذا الاكتشاف.