تدخل حيز الخدمة قريبا..عرقاب يتفقد محطة تحلية مياه البحر فوكة 2

تفقد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. محمد عرقاب محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 أين وقف على الأشغال التي تشهد تقدما متسارعا بنسبة 90 بالمائة.

وستدخل محطة فوكة 2 حيز الخدمة خلال الأسابيع المقبلة. بعد استكمال التشغيل التجريبي لمختلف المعدات.

كما أن محطة فوكة 2 ستزود ولاية تيبازة والبلديات الغربية لولاية الجزائر وجزءا من ولاية البليدة. بالمياه الصالحة للشرب بطاقة انتاج تصل 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا

ويأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه االبحر