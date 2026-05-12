تدخل ناجح لإصلاح خط نقل الغاز بالبرواقية إثر إنزلاق للتربة

سارعت الفرق التقنية التابعة لشركة سونلغاز إلى تفعيل مخطط التدخل الاستعجالي، على إثر حادث انزلاق مفاجئ للتربة تسبب في إلحاق أضرار بقناة شبكة نقل الغاز التابعة لـ “سونلغاز-نقل الغاز” ببلدية البرواقية في المدية.

وحسب بيان للشركة، تمت العملية تحت الإشراف المباشر لمسؤولي ناحية نقل الغاز البليدة. إذ باشرت الفرق المختصة أشغال الصيانة في ظروف ميدانية معقدة مكنت من إصلاح خط أنبوب نقل الغاز ذي قطر 10 بوصات في زمن قياسي. مع اتخاذ كافة الإجراءات التقنية والأمنية اللازمة لضمان سلامة المنشآت واستمرارية الخدمة.

وسخّرت مديرية التوزيع بالمدية كافة الوسائل البشرية والتقنية للتحكم في الوضع. إذ لم تسجَّل أي خسائر على مستوى شبكة التوزيع. باستثناء تضرر محدود لجزء من الشبكة الكهربائية نتيجة اشتعال عمود كهربائي بمحاذاة موقع الحادث. ما تسبب في انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي عن بعض الأحياء التابعة لبلدية ذراع السمار. قبل أن تتم استعادة التموين الكهربائي في وقت وجيز.

فيما تم تسجيل انقطاع مؤقت في التموين بالغاز الطبيعي على مستوى بلدية بن شكاو. قبل إعادة التموين فور استكمال الأشغال التقنية والتأكد من سلامة الشبكات والمنشآت.

وأكد هذا التدخل الميداني مرة أخرى، الجاهزية العالية لفرق سونلغاز وقدرتها على التعامل الفوري والفعال مع مختلف الطوارئ. من خلال تعبئة الإمكانات البشرية والتقنية وضمان استمرارية التموين بالطاقة في أفضل الظروف. بما يعكس مستوى الاحترافية والخبرة التي تتمتع بها فرق المجمع عبر مختلف منشآته.