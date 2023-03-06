تدريب التلاميذ على إمتحان تقييم المكتسبات لمدة شهر

تشرع العديد من المؤسسات التربوية بداية من الفصل الثالث، في تدريب تلاميذ السنة الخامسة إبتدائي، على امتحان تقييم المكتسبات المقرر إجراؤه بداية من يوم 30 أفريل القادم.

ووزعت وزارة التربية عبر كل المؤسسات الابتدائية، دليل تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الإبتدائي في كل المواد.

ويحتوي الدليل على العديد من النقاط والمعايير، التي يستخدمها الأستاذ لمعرفة المستوى الحقيقي للتلميذ. مع التركيز على التعبير الشفهي وفهم المنطوق والتجويد والترتيل بالنسبة للتربية الإسلامية.

كما يحتوي التقييم على جوانب أخرى مثل الإلتزام بآداب الإستماع أثناء الدرس، إدراك موضوع الخطاب، وتدوين رؤوس الأقلام، والتجاوب مع التعلمات والمشاركة في تحليل الخطاب.

للتذكير، تولى إعداد مواضيع التقييمات الكتابية للامتحان وإجاباتها النموذجية مفتشو اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية بإشراك أساتذة المقاطعة ذوي الكفاءة.

ويتم إجراء الإمتحان في مؤسسة كل تلميذ، وتحت إشراف اساتذتهم. وتجرى التقييمات الكتابية في أيام غير متتالية في المواقيت الرسمية للدراسة خلال الفترة من 30 أفريل الى 25 ماي.

كما يتم إعداد جدول سير التقييمات الكتابية لكل مقاطعة أو المقاطعات التي تشترك في مواضيع موحدة. بناء على الرزنامة بمراعاة توحيد توقيت إجراء تقييم كل مادة.